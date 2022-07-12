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內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好

內房股低殘，市場憧憬內房7月尾見底回升，亦有分析憂8月出業績走勢更弱，華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）分析指，內房股壞消息更埋身，好消息待觀察，料內房股走勢偏弱，港股企穩21500點才有望利好。

 

*環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？重溫《開市追揸沽》*

https：//inews.hket.com/article/3297803

 

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內房股下半年走勢預測 港股企穩呢個位才有望造好

內房股低殘，市場憧憬內房7月尾見底回升，亦有分析憂8月出業績走勢更弱，華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）分析指，內房股壞消息更埋身，好消息待觀察，料內房股走勢偏弱，港股企穩21500點才有望利好。

 

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