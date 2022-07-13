「新股王」天齊鋰業9696首日上市失利 跌穿招股價怎自保？

「新股王」天齊鋰業 （09696） 今日首掛，半日表現失利，收報79.1元，較82元招股價低逾3%，跌穿招股價怎自保？獨立股評人唐牛分析指，短炒部署如跌穿招股價要走，天齊鋰業上限定價進取，比亞迪 （01211） 急插拖累行業氣氛，未有貨想買天齊鋰業宜先等等，最近新股表現反覆，勿因天齊鋰業H股較A股抵而買入。
**重溫《ET開市直擊》恒指下一站支持位多少 比亞迪急插上車定落車？**
https：//inews.hket.com/article/3300723
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