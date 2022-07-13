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阿里巴巴9988炒波幅 短炒上望目標價多少？

阿里巴巴 （09988） 中午收市靠穩，股價收報108.4元，升不足1%，獨立股評人唐牛分析炒波幅策略，指短炒要留意留意100元大關，短炒作止賺止蝕，可於約104、105元買入，上望120元。

 

**重溫《ET開市直擊》恒指下一站支持位多少 比亞迪急插上車定落車？**
https：//inews.hket.com/article/3300723

 

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阿里巴巴9988炒波幅 短炒上望目標價多少？

阿里巴巴 （09988） 中午收市靠穩，股價收報108.4元，升不足1%，獨立股評人唐牛分析炒波幅策略，指短炒要留意留意100元大關，短炒作止賺止蝕，可於約104、105元買入，上望120元。

 

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