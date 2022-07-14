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【ET財經早點1分鐘】美國高通脹 道指跌208點夜期倒升50點 拜登：數據滯後 儲局官員回應加息1厘：什麼都有可能

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拜登 加息 美國 通脹 道瓊斯工業平均指數
ET財經早點1分鐘
今日 06:45
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【ET財經早點1分鐘】美國高通脹 道指跌208點夜期倒升50點 拜登：數據滯後 儲局官員回應加息1厘：什麼都有可能

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【ET財經早點1分鐘】美國高通脹 道指跌208點夜期倒升50點 拜登：數據滯後 儲局官員回應加息1厘：什麼都有可能
ET財經早點1分鐘
今日 06:45
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【ET財經早點1分鐘】美流傳通脹假數據 道指收市跌192點 夜期升57點 IMF警告全球醞釀債務危機
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/13
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1:32
【ET財經早點1分鐘】歐元跌至1算 美國科企急瀉 阿里美股低港6% 中概股指數瀉7%
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/12
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【ET財經早點1分鐘】夜期升16點 拜登指關稅問題仍在討論 市監局處罰28宗未申報交易 涉騰訊阿里
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/11
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【ET財經早點1分鐘】美國失業率今晚揭盅 道指兩連升 夜期升268點 兩儲局官員撑加息0.75厘
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/08
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【ET財經早點1分鐘】美股反彈 布油亦跌穿100美元關口 儲局憂市場質疑決心 令高通脹根深蒂固
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/07
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【ET財經早點1分鐘】油價跌穿100美元 納指即倒升1.8% 夜期跌74點 中概藥股急升
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/06
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【ET財經早點1分鐘】美傳最快本周減關稅 夜期挑戰22000關 德國危機升溫 1991年以來首現貿易逆差
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/05
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【ET財經早點1分鐘】夜期升54點 美債息跌穿2.9厘 任志剛倡買美債資金 轉投北部都會區
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/04
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【ET財經早點1分鐘】美股等PCE通脹今晚揭盅 鮑威爾：我們對通脹所知不多 大摩唱淡嘉年華郵輪 最熊目標價為零
ET財經早點1分鐘
06:58 2022/06/30
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【ET財經早點1分鐘】美股曾升400點 收市倒跌491點 夜期跌240點 阿里美股低港3%
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/06/29
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【ET財經早點1分鐘】騰訊ADR低港2% 夜期跌181點 nike季績中美市場齊弱 盤後股價跌
ET財經早點1分鐘
06:46 2022/06/28
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【ET財經早點1分鐘】夜期升185點 港股憧憬粉飾櫥窗效應 珍寶海鮮舫意外 新濠附屬澄清質疑
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/06/27
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【ET財經早點1分鐘】美國債息下試3厘 納指升夜期靠穩 德國警告 俄羅斯或引發歐洲能源市場崩潰
ET財經早點1分鐘
06:58 2022/06/24
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【ET財經早點1分鐘】道指跌47點 鮑威爾：有可能衰退 夜期升177點 金管局今晨再接86億港元
ET財經早點1分鐘
06:59 2022/06/23
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【ET財經早點1分鐘】Tesla升9%Meta跌4% 納指漲2.5% 夜期跌15點 金管局再接112億
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/06/22
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【ET財經早點1分鐘】夜期升66點 金管局累接錢 1年期拆息突破3厘 前財長薩默斯：5年失業率5%才能壓住通脹
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/06/21
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【ET財經早點1分鐘】夜期跌81點 中概股氣氛仍佳 儲局理事沃勒支持再加息0.75厘
ET財經早點1分鐘
06:52 2022/06/20
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1:45
【ET財經早點1分鐘】納指瀉4%創逾年半低 Tesla跌9% 夜期跌212點 摩通指英美有8成衰退風險
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/06/17
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【ET財經早點1分鐘】儲局激進加息「安撫」市場 道指升303點 鮑威爾稱7月再加半厘或0.75厘 年底前或共加1.65厘
ET財經早點1分鐘
07:03 2022/06/16
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