大市「東升西降」說法已失效？恒指兩大關鍵位速睇

港股半日靠穩，恒生指數半日升50點，報20848點，成交549億元，利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）分析指，港股5月起短期的「東升西降」至6月底已完成，中港股表現趨向中性，與外圍差不多，6月底、7月初恒指達22500點，與去年3月下降執至今走勢相符，要留意3月至5月的上升軌，上望22200點附近有阻力，下望20300點。

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