將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【ET開市直擊】（精華）比亞迪1211股價回升 如巴菲特沽貨將會是吸納時機？

 

**重溫《ET開市直擊》美國CPI出爐怎解讀？港股、美股最新策略跟進**
https：//inews.hket.com/article/3301997

 

比亞迪股份（01211） 美國 巴菲特 港股
今日 12:30
詳情
×

【ET開市直擊】（精華）比亞迪1211股價回升 如巴菲特沽貨將會是吸納時機？

 

**重溫《ET開市直擊》美國CPI出爐怎解讀？港股、美股最新策略跟進**
https：//inews.hket.com/article/3301997

 