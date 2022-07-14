【緣路山旮旯 x I SWIM】回想第一印象　岑珈其魏浚笙望未來演孖生兄弟【有片】

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「爺爺」岑珈其和《I SWIM》男神魏浚笙（Jeffrey）昨日齊齊出席譚仔三哥活動，珈其爺爺和Jeffrey接受TOPick的反應挑戰，測試他們對自己的新作《緣路山旮旯》和《I SWIM》夠不夠熟悉，以及分享氹另一半的秘訣，二人更會互相餵食，場面搞笑。

珈其爺爺和Jeffrey先後於《膠戰》及《IT狗》合作過，二人於訪問中大談對對方的第一印象，且表示希望下次可以一起演一對孖生兄弟。

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記者：梁樂欣