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【緣路山旮旯 x I SWIM】回想第一印象　岑珈其魏浚笙望未來演孖生兄弟【有片】

「爺爺」岑珈其和《I SWIM》男神魏浚笙（Jeffrey）昨日齊齊出席譚仔三哥活動，珈其爺爺和Jeffrey接受TOPick的反應挑戰，測試他們對自己的新作《緣路山旮旯》和《I SWIM》夠不夠熟悉，以及分享氹另一半的秘訣，二人更會互相餵食，場面搞笑。

珈其爺爺和Jeffrey先後於《膠戰》及《IT狗》合作過，二人於訪問中大談對對方的第一印象，且表示希望下次可以一起演一對孖生兄弟。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3302069/

記者：梁樂欣

岑珈其 魏浚笙 娛樂人物職業 演員 電影 電視劇 ViuTV IT狗 I SWIM 娛樂機構
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【緣路山旮旯 x I SWIM】回想第一印象　岑珈其魏浚笙望未來演孖生兄弟【有片】

「爺爺」岑珈其和《I SWIM》男神魏浚笙（Jeffrey）昨日齊齊出席譚仔三哥活動，珈其爺爺和Jeffrey接受TOPick的反應挑戰，測試他們對自己的新作《緣路山旮旯》和《I SWIM》夠不夠熟悉，以及分享氹另一半的秘訣，二人更會互相餵食，場面搞笑。

珈其爺爺和Jeffrey先後於《膠戰》及《IT狗》合作過，二人於訪問中大談對對方的第一印象，且表示希望下次可以一起演一對孖生兄弟。

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記者：梁樂欣

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