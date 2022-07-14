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Twitter（TWTR.US）股價走勢可以有多壞？上望呢個價位阻力大

 

**重溫《ET開市直擊》美國CPI出爐怎解讀？港股、美股最新策略跟進**
https：//inews.hket.com/article/3301997

 

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