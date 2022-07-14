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信股神買西方石油（OXY.US）可以嗎？油價如跌穿呢個位不值博

 

**重溫《ET開市直擊》美國CPI出爐怎解讀？港股、美股最新策略跟進**
https：//inews.hket.com/article/3301997

 

石油
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