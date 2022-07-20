近年素食愈來愈流行，對健康都非常好,而圈中亦有不少素食者，前港姐關楓馨（Fabi）便是其一，故今集《靚太廚房》邀得Fabi教大家炮製彩椒素肉炒豆腐粒，不但簡單易弄而且極具營養價值,絕對是送飯一流的菜式！當中Fabi除透露食素原因外，更大爆爸爸關禮傑是「食家」。
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近年素食愈來愈流行，對健康都非常好,而圈中亦有不少素食者，前港姐關楓馨（Fabi）便是其一，故今集《靚太廚房》邀得Fabi教大家炮製彩椒素肉炒豆腐粒，不但簡單易弄而且極具營養價值,絕對是送飯一流的菜式！當中Fabi除透露食素原因外，更大爆爸爸關禮傑是「食家」。
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【靚太廚房】炮製彩椒素肉炒豆腐粒 關楓馨分享吃素後成「煮女」
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