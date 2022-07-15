中國茶的品種多如繁星，計有綠茶、紅茶、青茶、黃茶、烏龍茶等等。每種茶葉有不同功效，除可生津止渴，提神醒腦，更具調理身體之效。曾一度風行世界的傳統中國茶，如今卻被咖啡等飲品蓋過風頭，特別在年輕人間，其人氣遠遠不如咖啡，甚至各類台式飲品受歡迎。如何能令中國茶在年輕人間盛行，並再次走向世界，像咖啡般俘獲世界不同國家人民的心？
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中國茶的品種多如繁星，計有綠茶、紅茶、青茶、黃茶、烏龍茶等等。每種茶葉有不同功效，除可生津止渴，提神醒腦，更具調理身體之效。曾一度風行世界的傳統中國茶，如今卻被咖啡等飲品蓋過風頭，特別在年輕人間，其人氣遠遠不如咖啡，甚至各類台式飲品受歡迎。如何能令中國茶在年輕人間盛行，並再次走向世界，像咖啡般俘獲世界不同國家人民的心？
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【地‧區‧人‧情】冀怪獸公仔包裝吸年輕客 茶創樂立志將中國茶推廣世界
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