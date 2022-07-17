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【TOPick柴犬追星】曾業喬參賽後改善與家人關係　望畢業後環境規劃與戲劇雙線發展

《全民造星》成就了許多懷抱著夢想的人，去年舉行以打造女團為目標的《全民造星IV》中，最年輕的參賽者燒賣（曾業喬）一嘗在舞台發光發亮的滋味，然而當時年僅16歲的她還是應以學業為重，唯有暫別舞台繼續學業。身為明年應屆DSE學生的她，亦開始為她的未來發展躊躇。

今年已經17歲的燒賣，自從去年在《造星IV》60強止步後，便回復學生身份，努力為明年的DSE作準備。

全文：https://topick.hket.com/article/3295331/

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【TOPick柴犬追星】曾業喬參賽後改善與家人關係　望畢業後環境規劃與戲劇雙線發展

《全民造星》成就了許多懷抱著夢想的人，去年舉行以打造女團為目標的《全民造星IV》中，最年輕的參賽者燒賣（曾業喬）一嘗在舞台發光發亮的滋味，然而當時年僅16歲的她還是應以學業為重，唯有暫別舞台繼續學業。身為明年應屆DSE學生的她，亦開始為她的未來發展躊躇。

今年已經17歲的燒賣，自從去年在《造星IV》60強止步後，便回復學生身份，努力為明年的DSE作準備。

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