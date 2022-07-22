代理擔當KOL 美聯陸潔欣︰提升地產網絡營銷

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疫情困擾下，網上睇樓、搵樓需求急增，不少公司為配合大勢所趨，大力推行數碼化發展。近日有地產代理緊貼時勢，大量培訓自家製KOL，例如樣子甜美的美聯物業客戶經理陸潔欣，經常拍攝影片及擔任樓市論壇主持，晉身成「地產界KOL」，她早前更參與選美比賽。