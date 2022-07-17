多位昔日女神的女兒相繼入行，成為媒體焦點，其中80年代女神柏安妮（Ann Bridgewater）的18歲細女許恩怡（Natalie）初登大銀幕即奪新演員獎項，前途被外界看好。當年柏安妮很快淡出轉行，卻對女兒入行大表支持，只要是女兒的興趣，並能展露才華，作為媽媽沒有反對的理由。
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多位昔日女神的女兒相繼入行，成為媒體焦點，其中80年代女神柏安妮（Ann Bridgewater）的18歲細女許恩怡（Natalie）初登大銀幕即奪新演員獎項，前途被外界看好。當年柏安妮很快淡出轉行，卻對女兒入行大表支持，只要是女兒的興趣，並能展露才華，作為媽媽沒有反對的理由。
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多位昔日女神的女兒相繼入行，成為媒體焦點，其中80年代女神柏安妮（Ann Bridgewater）的18歲細女許恩怡（Natalie）初登大銀幕即奪新演員獎項，前途被外界看好。當年柏安妮很快淡出轉行，卻對女兒入行大表支持，只要是女兒的興趣，並能展露才華，作為媽媽沒有反對的理由。
【湊得輕鬆啲】支持女兒拍戲轉讀遙距課程 柏安妮教女︰找到興趣才活得快樂
多位昔日女神的女兒相繼入行，成為媒體焦點，其中80年代女神柏安妮（Ann Bridgewater）的18歲細女許恩怡（Natalie）初登大銀幕即奪新演員獎項，前途被外界看好。當年柏安妮很快淡出轉行，卻對女兒入行大表支持，只要是女兒的興趣，並能展露才華，作為媽媽沒有反對的理由。
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