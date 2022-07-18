【地產站Weekly Talk】華懋蔡宏興談全面推動ESG 分享集團推盤、投地部署

地產站Weekly Talk

近月一手市場熾熱，各發展商加快推盤步伐。究竟華懋集團於下半年有甚麼重頭戲推出？投地方面，近期集團積極競投商業用地，集團日後會如何部署？參考中環街市經驗，集團未來會否繼續積極參與保育項目？另外，ESG概念成為全球大趨勢，集團又會如何在旗下發展項目全面推動概念？本集請到華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興，談談集團下半年的推盤計劃、未來發展策略。

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