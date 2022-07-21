港人愛養寵物，也視牠們為家人，提供最好的用品和服務。蟲草大王、寵物藥妝創辦人陳恩德（Mark）便瞄準這商機，擴展寵物美妝，希望製造協同效應，吸引更多客人。
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港人愛養寵物，也視牠們為家人，提供最好的用品和服務。蟲草大王、寵物藥妝創辦人陳恩德（Mark）便瞄準這商機，擴展寵物美妝，希望製造協同效應，吸引更多客人。
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【ET贏商有計】港人視寵物如家人 寵物藥妝生意按年升50%
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