【ET財智Talk】油價升定跌？艾德文錦輝教你期油、黃金點部署

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環球經濟衰退憂慮急升溫，紐約期油跌穿百元大關後一直徘徊於94-96美元水平，曾一度下試90美元關，今年被看好的大宗商品價格高位回落不少，大行料石油明年需求大增，惟新能源、碳中和成大趨勢，油價到底升定跌？《ET財智Talk》請來商品專家、艾德證券期貨投資策略總監文錦輝教你期油、黃金、小麥等商品怎樣部署。