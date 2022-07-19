「現在我不當癌病是絕症，我會跟病人說當是一種慢性病。好像糖尿病、高血壓病人都是要食藥，跟你（癌症患者）也一樣。」臨床腫瘤科專科醫生李慧妍行醫14年，見證過不少病人康復，一般人視癌症為絕路，但其實大多數癌症都可痊癒。而即使病情已發展至晚期，李醫生也希望能成為同行者，陪伴病人走過這條路。
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「現在我不當癌病是絕症，我會跟病人說當是一種慢性病。好像糖尿病、高血壓病人都是要食藥，跟你（癌症患者）也一樣。」臨床腫瘤科專科醫生李慧妍行醫14年，見證過不少病人康復，一般人視癌症為絕路，但其實大多數癌症都可痊癒。而即使病情已發展至晚期，李醫生也希望能成為同行者，陪伴病人走過這條路。
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「現在我不當癌病是絕症，我會跟病人說當是一種慢性病。好像糖尿病、高血壓病人都是要食藥，跟你（癌症患者）也一樣。」臨床腫瘤科專科醫生李慧妍行醫14年，見證過不少病人康復，一般人視癌症為絕路，但其實大多數癌症都可痊癒。而即使病情已發展至晚期，李醫生也希望能成為同行者，陪伴病人走過這條路。
【活得健康啲】屋邨出身童年一件小事立志從醫 仁醫醫病也醫心：患癌不是世界末日
「現在我不當癌病是絕症，我會跟病人說當是一種慢性病。好像糖尿病、高血壓病人都是要食藥，跟你（癌症患者）也一樣。」臨床腫瘤科專科醫生李慧妍行醫14年，見證過不少病人康復，一般人視癌症為絕路，但其實大多數癌症都可痊癒。而即使病情已發展至晚期，李醫生也希望能成為同行者，陪伴病人走過這條路。
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