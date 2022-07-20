【潛力股精選】孫運喜：海豐國際（01308）

潛力股精選

海豐國際（01308）收市升1.33%，報26.65元。近日航運股板塊勢佳，經營集裝箱航運業務為主的海豐國際，技術上亦錄得不俗升勢。iMoney主編孫運喜稱，海豐國際早前已突破頭肩底頸綫，目前正遇上6月初的下跌裂口，以及100天綫重雙阻力，料短期先回調整固，建議投資者回試後抽吸納，可博股價回升挑戰甚麼更高位？止蝕位怎定奪？立即點擊收看／收聽。→【即睇買賣策略】

*重溫《ET講股通》孫運喜：50天綫較量

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