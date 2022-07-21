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龍源電力916股價破底 追揸沽策略速睇

龍源電力 （00916） 股價跌逾1%，一度低見13.12元破底，創月內新低，凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）分析龍源電力買賣策略，建議投資者於15元買入，12.75元止蝕，如想現價買入博低撈，宜等走勢有見底跡象才買入，先觀察多2至3天，如可買入其他股份分散投資，現價買入龍源電力算值博。

 

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龍源電力（00916） 電力
今日 11:48
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龍源電力916股價破底 追揸沽策略速睇

龍源電力 （00916） 股價跌逾1%，一度低見13.12元破底，創月內新低，凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）分析龍源電力買賣策略，建議投資者於15元買入，12.75元止蝕，如想現價買入博低撈，宜等走勢有見底跡象才買入，先觀察多2至3天，如可買入其他股份分散投資，現價買入龍源電力算值博。

 

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