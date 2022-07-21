京東9618股價逆市靠穩 現價入手是否可行？

京東 （09618） 半日股價逆市靠穩，升不足1%，收報246.6元，現價入手是否可行？凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）分析指，京東走勢不是走升浪，新區間界乎228至260元，現價入手或加注不值博，建議等214元才溝貨。不過他指，京東對於騰訊 （00700） 減持消息已消化，業續亦相對穩健，長線可睇好。
【立即觀看hket TV 足本影片】https：//bit.ly/30TtRQx
【立即下載《香港經濟日報》App】http：//onelink.to/hketapp2021
京東 （09618） 半日股價逆市靠穩，升不足1%，收報246.6元，現價入手是否可行？凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）分析指，京東走勢不是走升浪，新區間界乎228至260元，現價入手或加注不值博，建議等214元才溝貨。不過他指，京東對於騰訊 （00700） 減持消息已消化，業續亦相對穩健，長線可睇好。
【立即觀看hket TV 足本影片】https：//bit.ly/30TtRQx
【立即下載《香港經濟日報》App】http：//onelink.to/hketapp2021
京東 （09618） 半日股價逆市靠穩，升不足1%，收報246.6元，現價入手是否可行？凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）分析指，京東走勢不是走升浪，新區間界乎228至260元，現價入手或加注不值博，建議等214元才溝貨。不過他指，京東對於騰訊 （00700） 減持消息已消化，業續亦相對穩健，長線可睇好。
【立即觀看hket TV 足本影片】https：//bit.ly/30TtRQx
【立即下載《香港經濟日報》App】http：//onelink.to/hketapp2021