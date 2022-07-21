國泰航空293值幾錢？是否值10元視乎1個關鍵

國泰宣布將旗下停拍澳州愛麗絲泉沙漠上的機隊調回香港，共佔旗下機隊70%。股價今日高開後回落，中午收市升不足1%，凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）指出國泰股價早前放寬隔離措施時已經炒上，股價現時已經處於較高水平。如果未來堅持動態清零政策，對於國泰的變數仍然大。比比指，國泰航空是否值10元，視乎本港防疫政策，建議投資者反而可以吼入內地航空股。

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