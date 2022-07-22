蔡宛珊（Sarika Choy），人稱「Miss S」。現時主力發展主持和司儀的工作。她在15歲時已入行任職兼職模特兒，年紀輕輕已賺到每月3萬至6萬元的收入，其後更轉職成為全職模特兒。除了模特兒和主持身份外，Sarika亦在早年置業成為業主，而在去年疫情間更與拍檔開設餐廳，創業成為老闆。
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蔡宛珊（Sarika Choy），人稱「Miss S」。現時主力發展主持和司儀的工作。她在15歲時已入行任職兼職模特兒，年紀輕輕已賺到每月3萬至6萬元的收入，其後更轉職成為全職模特兒。除了模特兒和主持身份外，Sarika亦在早年置業成為業主，而在去年疫情間更與拍檔開設餐廳，創業成為老闆。
今日 20:00
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蔡宛珊24歲買入人生第一個物業 創業做老闆靠海南雞飯外賣平台渡難關
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