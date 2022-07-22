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歐洲央行加息半厘超預期 對歐元走勢影響多大？

 

*重溫《ET開市直擊》中美元首對話＋美國議息前夕 港股點部署？*
https://inews.hket.com/article/3308904

 

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