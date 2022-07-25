今年中學文憑試（DSE）放榜誕生8位狀元，包括5男3女，最少考獲7科5**，其中九龍塘名校喇沙書院狀元張殷碩（Jason）將會留港讀醫，希望成為香港人才。Jason有自己一套讀書心得，得出5個方法，他坦言最重要從讀書中找到快樂，並找出適合自己的讀書方法。
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今年中學文憑試（DSE）放榜誕生8位狀元，包括5男3女，最少考獲7科5**，其中九龍塘名校喇沙書院狀元張殷碩（Jason）將會留港讀醫，希望成為香港人才。Jason有自己一套讀書心得，得出5個方法，他坦言最重要從讀書中找到快樂，並找出適合自己的讀書方法。
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【童學園】喇沙狀元5大高效溫習法 不盲目操卷愛出試題考驗自己
今年中學文憑試（DSE）放榜誕生8位狀元，包括5男3女，最少考獲7科5**，其中九龍塘名校喇沙書院狀元張殷碩（Jason）將會留港讀醫，希望成為香港人才。Jason有自己一套讀書心得，得出5個方法，他坦言最重要從讀書中找到快樂，並找出適合自己的讀書方法。
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