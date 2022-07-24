【湊得輕鬆啲】港媽愛姜濤重拾少女心追星　8歲仔從抗拒中文到學聽廣東歌

湊得輕鬆啲

人氣男團MIRROR首次紅館開演唱會，是鏡粉的盛事。「鏡仔」歌曲不但帶旺樂壇，連小朋友都識唱，其中姜濤歌曲《蒙著嘴說愛你》已成為兒歌。「姜糖媽媽」Joan的8歲兒子Brooklyn原本不諳廣東話，因為聽到姜濤的歌曲，而肯踏出學中文的第一步。

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