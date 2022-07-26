現代人生活忙碌，常會忽略健康，但其實部分身體的微小變化，往往可能是一個警號。臨床腫瘤科專科醫生李慧妍行醫多年，用心為病人治病的同時，也見證過一些令人惋惜心痛的病例。李醫生分享，曾有一位餵哺母乳的媽媽因胸部出現硬塊而去求醫，卻不幸確診晚期乳癌，呼籲女士要更注重身體情形，特別是留意乳房某些突如其來的變化。
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現代人生活忙碌，常會忽略健康，但其實部分身體的微小變化，往往可能是一個警號。臨床腫瘤科專科醫生李慧妍行醫多年，用心為病人治病的同時，也見證過一些令人惋惜心痛的病例。李醫生分享，曾有一位餵哺母乳的媽媽因胸部出現硬塊而去求醫，卻不幸確診晚期乳癌，呼籲女士要更注重身體情形，特別是留意乳房某些突如其來的變化。
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現代人生活忙碌，常會忽略健康，但其實部分身體的微小變化，往往可能是一個警號。臨床腫瘤科專科醫生李慧妍行醫多年，用心為病人治病的同時，也見證過一些令人惋惜心痛的病例。李醫生分享，曾有一位餵哺母乳的媽媽因胸部出現硬塊而去求醫，卻不幸確診晚期乳癌，呼籲女士要更注重身體情形，特別是留意乳房某些突如其來的變化。
【活得健康啲】30多歲港媽哺乳發現胸有硬塊 誤當塞奶延醫半年確診晚期乳癌
現代人生活忙碌，常會忽略健康，但其實部分身體的微小變化，往往可能是一個警號。臨床腫瘤科專科醫生李慧妍行醫多年，用心為病人治病的同時，也見證過一些令人惋惜心痛的病例。李醫生分享，曾有一位餵哺母乳的媽媽因胸部出現硬塊而去求醫，卻不幸確診晚期乳癌，呼籲女士要更注重身體情形，特別是留意乳房某些突如其來的變化。
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