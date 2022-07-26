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阿里巴巴9988擬在港主要上市 今周股價咩水平上落？

 阿里巴巴  （09988）  今早公布申請香港雙重主要上市，預計可在今年年底完成主要上市流程。董事會主席兼CEO張勇向股東發信指出，阿里巴巴必須比時代變得更快。股價今早高開3.4%，其後越升越有，中午收市升6%，報105.6元。華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）認為消息一定對股價有支持。

聶振邦指，股價昨日穿100元水平，消息令股價有承托。但提醒雙重上市對阿里業務沒有太大改變，估值亦不會因此增加，加上未來焦點仍然在於業績上有沒有改善，現階段預計股價於100元－110元區間水平上落。

今日 12:10
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阿里巴巴9988擬在港主要上市 今周股價咩水平上落？

 阿里巴巴  （09988）  今早公布申請香港雙重主要上市，預計可在今年年底完成主要上市流程。董事會主席兼CEO張勇向股東發信指出，阿里巴巴必須比時代變得更快。股價今早高開3.4%，其後越升越有，中午收市升6%，報105.6元。華盛証券證券分析師聶振邦（聶sir）認為消息一定對股價有支持。

聶振邦指，股價昨日穿100元水平，消息令股價有承托。但提醒雙重上市對阿里業務沒有太大改變，估值亦不會因此增加，加上未來焦點仍然在於業績上有沒有改善，現階段預計股價於100元－110元區間水平上落。