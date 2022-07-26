MIRROR演唱會在晚上8時50分正式開騷，而演唱會最後段，由12位成員齊唱出團歌《BOSS》、《IGNITED》及新歌《We Are》，然後12子入後台，在勁歌熱舞下結束演唱會。
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MIRROR演唱會在晚上8時50分正式開騷，而演唱會最後段，由12位成員齊唱出團歌《BOSS》、《IGNITED》及新歌《We Are》，然後12子入後台，在勁歌熱舞下結束演唱會。
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今日 13:10
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MIRROR演唱會在晚上8時50分正式開騷，而演唱會最後段，由12位成員齊唱出團歌《BOSS》、《IGNITED》及新歌《We Are》，然後12子入後台，在勁歌熱舞下結束演唱會。
【MIRROR演唱會】12子與觀眾大合唱《One and All》 唱足3小時完騷
MIRROR演唱會在晚上8時50分正式開騷，而演唱會最後段，由12位成員齊唱出團歌《BOSS》、《IGNITED》及新歌《We Are》，然後12子入後台，在勁歌熱舞下結束演唱會。
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