【靚太安樂窩】懶人廚房必備Comfee’廚具系列　一機多用極速炮製美食【附有獎遊戲詳情】

靚太安樂窩

廚房空間有限，想慳位及縮短烹調時間的話，一機多用的小廚具就可助你烹調時更事半功倍。今集《靚太安樂窩》為大家推介Comfee’ 一系列顏色鮮艷且操作簡單的廚具，不論是製作炸物、打邊爐或整蛋糕，甚至BB副食等都沒有難度！

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