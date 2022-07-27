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【發展商專訪】會德豐黃光耀：PARK PENINSULA項目料設穿梭巴士往返港鐵站 首個新盤MIAMI QUAY主攻年輕客

啟德跑道區內9幅地皮的發展商，早前合組公司，將項目統一命名為PARK PENINSULA，並負責推廣區內配套及發展。會德豐地產常務董事黃光耀接受訪問時表示，為進一步提升交通優勢，正爭取各項目均設穿梭巴士往返港鐵站，現時進展順利，並有機會落實。

另外，PARK PENINSULA內首個新盤MIAMI QUAY第一期最快季內推，主攻年輕客人。

記者：李偉航 潘淑盈

MIAMI QUAY PARK PENINSULA 港鐵 發展商
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【發展商專訪】會德豐黃光耀：PARK PENINSULA項目料設穿梭巴士往返港鐵站 首個新盤MIAMI QUAY主攻年輕客

啟德跑道區內9幅地皮的發展商，早前合組公司，將項目統一命名為PARK PENINSULA，並負責推廣區內配套及發展。會德豐地產常務董事黃光耀接受訪問時表示，為進一步提升交通優勢，正爭取各項目均設穿梭巴士往返港鐵站，現時進展順利，並有機會落實。

另外，PARK PENINSULA內首個新盤MIAMI QUAY第一期最快季內推，主攻年輕客人。

記者：李偉航 潘淑盈