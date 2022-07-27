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【ET財經早點1分鐘】中概股憂退市 阿里美股低港5%夜期跌285點 碧桂園配股集27億 離岸債價急升 道指跌228點

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【ET財經早點1分鐘】中概股憂退市 阿里美股低港5%夜期跌285點 碧桂園配股集27億 離岸債價急升 道指跌228點

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【ET財經早點1分鐘】中概股憂退市 阿里美股低港5%夜期跌285點 碧桂園配股集27億 離岸債價急升 道指跌228點
ET財經早點1分鐘
今日 06:45
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【ET財經早點1分鐘】道指升90點 拜登料本周與習近平通話 滙豐ADR曾越50關 下周審議中期股息
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/26
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【ET財經早點1分鐘】夜期跌190點 阿里美股失百港元關 耶倫：看不到衰退跡象 陳茂波：龐大儲備保聯滙
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/25
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【ET財經早點1分鐘】中芯傳技術突破 交付7納米技術芯片 拜登確診美股升跌後升 Tesla挾升1成
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/22
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【ET財經早點1分鐘】Tesla盈利超預期 75%比特幣已轉現金 Nvidia及AMD六連升 歐日央行今議息
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/21
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【ET財經早點1分鐘】憧憬美股見底 道指升754點夜期漲255點 Netflix上季亞洲用戶增長亮眼 盤後曾升1成
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/20
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【ET財經早點1分鐘】蘋果傳放慢招聘 道指跌215點夜期軟 油價漲5% 中國持續6個月減持美債
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/19
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【ET財經早點1分鐘】夜期倒升 阿里美股險守100港元關 銀保監會：銀行應千方百計推動「保交樓」
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/18
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【ET財經早點1分鐘】阿里美股曾跌8% 傳遭上海約談 夜期跌188點 恒大美元債跌至5美元
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/15
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1:45
【ET財經早點1分鐘】美國高通脹 道指跌208點夜期倒升50點 拜登：數據滯後 儲局官員回應加息1厘：什麼都有可能
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/14
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【ET財經早點1分鐘】美流傳通脹假數據 道指收市跌192點 夜期升57點 IMF警告全球醞釀債務危機
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/13
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【ET財經早點1分鐘】歐元跌至1算 美國科企急瀉 阿里美股低港6% 中概股指數瀉7%
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/12
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【ET財經早點1分鐘】夜期升16點 拜登指關稅問題仍在討論 市監局處罰28宗未申報交易 涉騰訊阿里
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/11
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【ET財經早點1分鐘】美國失業率今晚揭盅 道指兩連升 夜期升268點 兩儲局官員撑加息0.75厘
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/08
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【ET財經早點1分鐘】美股反彈 布油亦跌穿100美元關口 儲局憂市場質疑決心 令高通脹根深蒂固
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/07
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【ET財經早點1分鐘】油價跌穿100美元 納指即倒升1.8% 夜期跌74點 中概藥股急升
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/06
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【ET財經早點1分鐘】美傳最快本周減關稅 夜期挑戰22000關 德國危機升溫 1991年以來首現貿易逆差
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/05
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【ET財經早點1分鐘】夜期升54點 美債息跌穿2.9厘 任志剛倡買美債資金 轉投北部都會區
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/07/04
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【ET財經早點1分鐘】美股等PCE通脹今晚揭盅 鮑威爾：我們對通脹所知不多 大摩唱淡嘉年華郵輪 最熊目標價為零
ET財經早點1分鐘
06:58 2022/06/30
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【ET財經早點1分鐘】美股曾升400點 收市倒跌491點 夜期跌240點 阿里美股低港3%
ET財經早點1分鐘
06:45 2022/06/29
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