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中美元首對話炒芯片股？話你知中芯國際（00981）、華虹半導體（01347）是否值博

 

**重溫《ET開市直擊》美國議息前夕怎部署　阿里有冇力維持升勢**
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晶片 華虹半導體（01347） 中芯國際（00981）
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