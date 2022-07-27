將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
美股博業績 蘋果（AAPL.US）VS META（FB.US）值得績前博一轉嗎？

 

**重溫《ET開市直擊》美國議息前夕怎部署　阿里有冇力維持升勢**
https：//inews.hket.com/article/3312284

 

蘋果（Apple，美：AAPL） 美股 Meta
今日 16:45
詳情
×

美股博業績 蘋果（AAPL.US）VS META（FB.US）值得績前博一轉嗎？

 

**重溫《ET開市直擊》美國議息前夕怎部署　阿里有冇力維持升勢**
https：//inews.hket.com/article/3312284

 