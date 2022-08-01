【地產站Weekly Talk】加息將觸發樓市危機？ 戴德梁行陶汝鴻分析下半年樓市走勢

地產站Weekly Talk

美國聯儲局上周公布議息結果，加息0.75厘，符合市場預期。是次加息對本港樓價有何影響？供樓人士的負擔會增加多少？會否觸發樓市危機？另外，香港於9月有機會跟隨美國加息？本集請到戴德梁行大中華區副總裁陶汝鴻分析一下。

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記者：潘淑盈

攝影及剪接：樊志恒