港股隨時再見3月低位？譚智樂：恒指如守不穩此水平要小心

港股低開後持續向下，曾下試19800點水平。中午收市報20091點。獨立股評人譚智樂（Arnold）指，港股未上演「五窮六絕七翻生」，過去2個月升勢太樂觀後打回原形。恒指現時技術走勢差失守20700點滴250月線、現死亡交叉訊號。他憂慮港股未來再有第二輪恐慌性拋售，若果短線守不穩20500點，對前景暫時沒有期望。如跌穿兩萬點無謂再估底，小心保命為上。

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