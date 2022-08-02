【活得健康啲】嚴重智障兒天生小腦得一半不懂說話　母親放棄院舍宿位：不想他等人照顧

活得健康啲

身體殘障、沒自理能力，不等於只能被照顧。現年23歲、嚴重智障的Jason因先天小腦發育不全，16個月大仍不懂爬行，無法言語，走路、學習能力也受影響。為把握黄金治療期，Lilian決心辭職，一面照顧，一面進修，並試盡各樣治療方法和偏方。為切合Jason的學習需要，他們回流香港，讓兒子入讀特殊學校；為讓兒子持續學習，不只是被照顧，他們寧放棄院舍提供的宿位。

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