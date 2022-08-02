身體殘障、沒自理能力，不等於只能被照顧。現年23歲、嚴重智障的Jason因先天小腦發育不全，16個月大仍不懂爬行，無法言語，走路、學習能力也受影響。為把握黄金治療期，Lilian決心辭職，一面照顧，一面進修，並試盡各樣治療方法和偏方。為切合Jason的學習需要，他們回流香港，讓兒子入讀特殊學校；為讓兒子持續學習，不只是被照顧，他們寧放棄院舍提供的宿位。
×
直播中
身體殘障、沒自理能力，不等於只能被照顧。現年23歲、嚴重智障的Jason因先天小腦發育不全，16個月大仍不懂爬行，無法言語，走路、學習能力也受影響。為把握黄金治療期，Lilian決心辭職，一面照顧，一面進修，並試盡各樣治療方法和偏方。為切合Jason的學習需要，他們回流香港，讓兒子入讀特殊學校；為讓兒子持續學習，不只是被照顧，他們寧放棄院舍提供的宿位。
今日 10:00
×
【活得健康啲】嚴重智障兒天生小腦得一半不懂說話 母親放棄院舍宿位：不想他等人照顧
3:37
10:00 2022/07/26
5:04
10:00 2022/07/19
6:42
10:00 2022/07/12
10:48
10:00 2022/07/05
3:17
10:00 2022/06/28
6:45
10:00 2022/06/21
5:00
10:00 2022/06/14
6:00
10:00 2022/06/07
6:00
10:00 2022/05/31
6:25
10:00 2022/05/24
6:18
10:00 2022/05/17
4:10
10:00 2022/05/10
3:30
10:00 2022/05/03
7:05
10:00 2022/04/26
6:15
10:00 2022/04/19
9:45
10:00 2022/04/12
7:00
10:00 2022/04/05
5:25
10:00 2022/03/29
7:35
10:00 2022/03/22