繼歐洲央行11年來的首次加息半厘後，美國聯儲局今周宣布再加息0.75厘，央行瘋狂加息，經濟衰退風險未退，環球樓市會否爆煲？港人移民首選英國、澳洲樓市走勢點睇？本港樓市加P憂慮又會否升溫？《ET財智Talk》請來彭博亞太區房地產行業資深分析師黃智亮（Patrick）拆解美國加息後環球樓市走勢。
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繼歐洲央行11年來的首次加息半厘後，美國聯儲局今周宣布再加息0.75厘，央行瘋狂加息，經濟衰退風險未退，環球樓市會否爆煲？港人移民首選英國、澳洲樓市走勢點睇？本港樓市加P憂慮又會否升溫？《ET財智Talk》請來彭博亞太區房地產行業資深分析師黃智亮（Patrick）拆解美國加息後環球樓市走勢。
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【ET財智Talk】下半年樓價跌一成？彭博黃智亮預測港、英、澳三地樓市走勢
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