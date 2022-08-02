三大原因睇淡恒生011 持有宜換馬？

恒生銀行（00011）昨日公布業績，上半年純利減少46%至47.04億元。股價昨日收市亦升3%。但今日跟隨大市向下，中午收市跌3%。泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）直言業績多項數據遠低於預測，股價昨日向上原因屬無道理。更列出恒生三大睇淡原因：（1）走勢見下降趨勢，年初2月至今多次重陰燭大跌，沽售壓力大；（2）非利息收入急跌逾五成；（3）未來因內房市況需要增加撥備，數字達20.96億元。

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