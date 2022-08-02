中銀香港2388業績不樂觀？持貨策略部署即睇

恒生（00011）公布業績，當中提到因為內房因素要大幅增加撇帳，對中銀香港（02388）會否同樣有影響？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）指就算滙豐（00005）及恒生（00011）屬子母企，業績亦差天共地，反映投資者不能根據滙豐業績而幻想其他銀行業務表現亦佳。加上現時股市表現波動，建議投資者先放貨，待不明朗因素改善後再入市。

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