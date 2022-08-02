【靚太安樂窩】新手爸媽必備Laurastar蒸氣消毒護理套裝　殺滅99.9%病菌消除奶嘴奶樽殘留氣味

靚太安樂窩

保護嬰兒的健康是新手爸媽每日面臨的挑戰之一。除街上的病毒外，BB的日用品如玩具和奶嘴最容易成為滋生細菌和黴菌的溫床。今集《靚太安樂窩》為大家介紹Laurastar IGGI蒸氣消毒護理套裝，只需要20秒就能徹底消毒BB用品。

全文：https://topick.hket.com/article/3312155