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【2分鐘睇樓團】「中原Edan」帶睇樓 港島無敵維港景3房套 $3300萬有找

近年由網民發掘的俊男美女，牽起全城熱話，繼荃灣豬肉切割員劉宋威（威威）紅爆師奶界，再有深水埗「兩餸飯Ali」，今集《2分鐘睇樓團》請來北角「中原Edan」阿Jay。不少街坊報料，認為中原高級資深客戶經理阮子軒 （Jay）與人氣男團Edan呂爵安@MIRROR有幾分相似！是次由阿Jay帶睇維港頌3房套連工人房單位及附1個車位，叫價$3,288萬。

2分鐘睇樓團
今日 12:00
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【2分鐘睇樓團】「中原Edan」帶睇樓 港島無敵維港景3房套 $3300萬有找

近年由網民發掘的俊男美女，牽起全城熱話，繼荃灣豬肉切割員劉宋威（威威）紅爆師奶界，再有深水埗「兩餸飯Ali」，今集《2分鐘睇樓團》請來北角「中原Edan」阿Jay。不少街坊報料，認為中原高級資深客戶經理阮子軒 （Jay）與人氣男團Edan呂爵安@MIRROR有幾分相似！是次由阿Jay帶睇維港頌3房套連工人房單位及附1個車位，叫價$3,288萬。

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