佩洛西訪台對大市影響多大？中美局勢三大分析

直播即將開始

直播即將開始 請稍等片刻

直播經已結束

直播經已結束 節目重温將稍後更新

佩洛西訪台成定局，台海風雲再起，道指收跌逾400點，美滙攀106，地緣政治局勢緊張，中美關係惡化，對大市影響多大？獨立股評人盧嘉偉（Reed）提出三大分析：（1）中美關係低，市場早前對中美關係緩和的憧憬降溫；（2）市場對關稅傾談、中概股心理上預期稍為降低；（3）中美維持各自表述狀態，對中概股影響未必大。

**重溫《ET開市直擊》佩洛西訪台影響多大 內地GDP目標再轉軚？**

https：//inews.hket.com/article/3318160