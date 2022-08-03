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佩洛西訪台對大市影響多大？中美局勢三大分析

佩洛西訪台成定局，台海風雲再起，道指收跌逾400點，美滙攀106，地緣政治局勢緊張，中美關係惡化，對大市影響多大？獨立股評人盧嘉偉（Reed）提出三大分析：（1）中美關係低，市場早前對中美關係緩和的憧憬降溫；（2）市場對關稅傾談、中概股心理上預期稍為降低；（3）中美維持各自表述狀態，對中概股影響未必大。

 

**重溫《ET開市直擊》佩洛西訪台影響多大  內地GDP目標再轉軚？**
https：//inews.hket.com/article/3318160

今日 11:02
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佩洛西訪台對大市影響多大？中美局勢三大分析

佩洛西訪台成定局，台海風雲再起，道指收跌逾400點，美滙攀106，地緣政治局勢緊張，中美關係惡化，對大市影響多大？獨立股評人盧嘉偉（Reed）提出三大分析：（1）中美關係低，市場早前對中美關係緩和的憧憬降溫；（2）市場對關稅傾談、中概股心理上預期稍為降低；（3）中美維持各自表述狀態，對中概股影響未必大。

 

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