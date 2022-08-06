Club Wheelock10周年推逾10萬元獎品壓軸大抽獎 會德豐黃光耀：會員仲尊享大部分新盤置業折扣優惠

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會德豐旗下Club Wheelock為慶祝成立10周年，推出連串慶典活動及禮遇，包括送出Samsung QN700B 55吋8K智能電視、香港美利酒店Superior客房住宿套票等價值超過10萬元豐厚獎品的壓軸大抽獎，並邀請會員尊享高級餐飲、奢侈品牌購物等多重優惠，滿足會員在衣食住行的生活風尚追求！抽獎於即日至9月15日開放予Club Wheelock會員參加，並在9月30日公布結果。另外，Club Wheelock亦會定時舉辦品酒會、健康運動班﹑親子同樂日及創科講座等多姿多彩的活動，會員更可優先參觀會德豐地產最新發展項目及尊享置業奬賞。