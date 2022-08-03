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【創業ideas】憑興趣創業能覓新出路？ 空姐 創Glammi 辦香水工作坊 星期五13：30 準時收睇！

疫下航班大減，空中服務員的工作也大跌，任職空中服務員的李偉娟（Michelle）創辦了香水工作坊Glammi，發掘新的出路。

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今日 18:30
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【創業ideas】憑興趣創業能覓新出路？ 空姐 創Glammi 辦香水工作坊 星期五13：30 準時收睇！

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