【理財Star Talk】節儉習慣源自父親　梁諾妍望以身作則培養女兒知慳識儉

理財Star Talk

梁諾妍（Inez Leong）於2021與藝人洪永城結婚，同年誕下女兒Amber榮升做媽媽。除了模特兒和藝人工作外，她現時在銅鑼灣開設健身中心，亦在網上經營營養補充品的代理。對於理財，她指自己的節儉習慣是來自父親從小的教導，而組織家庭後亦有另一半指導她做好金錢管理，現時理財更有道。