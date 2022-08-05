梁諾妍（Inez Leong）於2021與藝人洪永城結婚，同年誕下女兒Amber榮升做媽媽。除了模特兒和藝人工作外，她現時在銅鑼灣開設健身中心，亦在網上經營營養補充品的代理。對於理財，她指自己的節儉習慣是來自父親從小的教導，而組織家庭後亦有另一半指導她做好金錢管理，現時理財更有道。
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梁諾妍（Inez Leong）於2021與藝人洪永城結婚，同年誕下女兒Amber榮升做媽媽。除了模特兒和藝人工作外，她現時在銅鑼灣開設健身中心，亦在網上經營營養補充品的代理。對於理財，她指自己的節儉習慣是來自父親從小的教導，而組織家庭後亦有另一半指導她做好金錢管理，現時理財更有道。
今日 20:00
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【理財Star Talk】節儉習慣源自父親 梁諾妍望以身作則培養女兒知慳識儉
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