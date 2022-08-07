自我介紹對一名8歲小孩應該輕而易舉，但對於有中度至嚴重自閉症的顥之，卻是花費多年時間訓練的成果。醫生媽媽黃溢妮（Stephenie）在兒子年幼時，努力每周陪做5日訓練，最終卻被告知兒子須讀特殊學校，令她一度大受打擊。不過，在陪伴兒子成長的過程中，她發現需要改變的不是兒子，而是父母的心態，也令她反思自己所追求「正常」的路，對兒子是否有益處。
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自我介紹對一名8歲小孩應該輕而易舉，但對於有中度至嚴重自閉症的顥之，卻是花費多年時間訓練的成果。醫生媽媽黃溢妮（Stephenie）在兒子年幼時，努力每周陪做5日訓練，最終卻被告知兒子須讀特殊學校，令她一度大受打擊。不過，在陪伴兒子成長的過程中，她發現需要改變的不是兒子，而是父母的心態，也令她反思自己所追求「正常」的路，對兒子是否有益處。
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自我介紹對一名8歲小孩應該輕而易舉，但對於有中度至嚴重自閉症的顥之，卻是花費多年時間訓練的成果。醫生媽媽黃溢妮（Stephenie）在兒子年幼時，努力每周陪做5日訓練，最終卻被告知兒子須讀特殊學校，令她一度大受打擊。不過，在陪伴兒子成長的過程中，她發現需要改變的不是兒子，而是父母的心態，也令她反思自己所追求「正常」的路，對兒子是否有益處。
【湊得輕鬆啲】辭工陪自閉兒訓練零進展感崩潰 醫生港媽靠丈夫一席話醒覺找回幸福
自我介紹對一名8歲小孩應該輕而易舉，但對於有中度至嚴重自閉症的顥之，卻是花費多年時間訓練的成果。醫生媽媽黃溢妮（Stephenie）在兒子年幼時，努力每周陪做5日訓練，最終卻被告知兒子須讀特殊學校，令她一度大受打擊。不過，在陪伴兒子成長的過程中，她發現需要改變的不是兒子，而是父母的心態，也令她反思自己所追求「正常」的路，對兒子是否有益處。
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