「喜劇之王」周星馳曾經說過：「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別呀？」佛教林炳炎紀念學校與佛教黃焯菴小學，為了成就小六學生的夢想，在疫下舉行空中畢業禮， 活動的口號是「只要有夢想，一樣可以飛」！「夢飛翔畢業禮」已經是第二年舉行，佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝及佛教黃焯菴小學校長許定國均表示，希望透過這個畢業禮教曉學生設定夢想，並向這個目標進發，希望將來他們能夠成功！
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「喜劇之王」周星馳曾經說過：「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別呀？」佛教林炳炎紀念學校與佛教黃焯菴小學，為了成就小六學生的夢想，在疫下舉行空中畢業禮， 活動的口號是「只要有夢想，一樣可以飛」！「夢飛翔畢業禮」已經是第二年舉行，佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝及佛教黃焯菴小學校長許定國均表示，希望透過這個畢業禮教曉學生設定夢想，並向這個目標進發，希望將來他們能夠成功！
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「喜劇之王」周星馳曾經說過：「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別呀？」佛教林炳炎紀念學校與佛教黃焯菴小學，為了成就小六學生的夢想，在疫下舉行空中畢業禮， 活動的口號是「只要有夢想，一樣可以飛」！「夢飛翔畢業禮」已經是第二年舉行，佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝及佛教黃焯菴小學校長許定國均表示，希望透過這個畢業禮教曉學生設定夢想，並向這個目標進發，希望將來他們能夠成功！
【童學園】兩間小學飛機上舉辦空中畢業禮 校長盼學生向夢想進發
「喜劇之王」周星馳曾經說過：「做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別呀？」佛教林炳炎紀念學校與佛教黃焯菴小學，為了成就小六學生的夢想，在疫下舉行空中畢業禮， 活動的口號是「只要有夢想，一樣可以飛」！「夢飛翔畢業禮」已經是第二年舉行，佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝及佛教黃焯菴小學校長許定國均表示，希望透過這個畢業禮教曉學生設定夢想，並向這個目標進發，希望將來他們能夠成功！
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