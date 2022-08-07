【直擊新場】「牛舞Gyumai」 香港第三分店進駐銅鑼利舞臺廣場 開幕$348起任食嚴選極上和牛

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全港燒肉及涮涮鍋放題狂迷注意！日本產直燒肉名店「Beefar’s」旗下品牌「牛舞Gyumai」於8月上旬開設第3分店，選址銅鑼灣，乃品牌首間進駐港島的新店，店舖佔地3,200呎，日系明亮裝潢簡約雅觀，更首設可容納12座位之貴賓房！新店開幕更送出「4% 奇跡之牛」巨切、「薩摩牛層層疊」或甲羅燒。凡於指定日子惠顧指定套餐更可免費即場印製D.I.Y布袋！