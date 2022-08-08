【地產站Weekly Talk】 V Group創辦人陳韻雲﹕檢疫措施嚴謹 香港國際金融中心地位受挑戰

地產站Weekly Talk

上半年各行各業都受到第5波疫情影響，至今亦未能通關，The V Group一直有投資服務式住宅及商廈，入住率及租金可謂「變化萬千」，投資者應又如何應對 ? 本集請到 V Group創辦人兼主席陳韻雲分享一下。

想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

記者：麥舜然

攝影：林宇翔

剪接：布榮輝